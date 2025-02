Mercato OM : Les premiers mots de Longoria sur Bennacer !

Alors que le marché des transferts hivernal touche à sa fin, l’Olympique de Marseille réalise un dernier coup en recrutant Ismaël Bennacer, le milieu de terrain du Milan AC. Le président Pablo Longoria a confirmé l’intérêt du club pour un profil organisateur afin de renforcer l’effectif de Roberto De Zerbi.

L’Olympique de Marseille continue d’affiner sa stratégie de recrutement pour renforcer son milieu de terrain. Le président du club, Pablo Longoria, a récemment évoqué l’importance d’un profil spécifique pour compléter l’effectif phocéen, en référence à Ismaël Bennacer.

Dans l’émission l’After Foot sur RMC Sport ce lundi soir, Pablo Longoria a précisé les besoins de l’OM : « On espère qu’il arrivera avant le gong ! On doit avoir différents profils au milieu de terrain. On considère qu’un joueur organisateur, un 6, est quelque chose d’intéressant. C’est un joueur avec des caractéristiques qui collent avec le style de jeu de De Zerbi, » a ainsi déclaré le dirigeant espagnol.

A lire aussi : Ligue 1 : Lens enchaîne, Paris, Monaco et Lille en piste ce samedi… Le programme du reste de la J20 !