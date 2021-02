Mercato OM : Les représentants de Ntcham sont à Marseille… Dossier finalisé ce soir?

Depuis ce dimanche, le dossier le plus chaud du mercato est Olivier Ntcham. Le milieu de terrain français devrait s’engager à l’OM ce lundi soir avant minuit.

L’Olympique de Marseille est tout proche de signer sa quatrième recrue pour compenser le départ de Morgan Sanson. Le dossier le plus chaud est celui d’Olivier Ntcham qui est de plus en plus proche de l’OM.

SIGNATURE DU CONTRAT DES DEMAIN?

Le milieu de terrain qui évolue au Celtic Glasgow n’a pas pu prendre son avion mais ses représentants sont à Marseille selon Foot Mercato. Le joueur devrait signer son contrat à distance. Ce mardi, il devrait passer sa visite médicale et être présenté lors de la conférence de presse.

