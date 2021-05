Mercato OM : Les supporters marseillais en veulent toujours à Labrune pour Mahrez et Kanté…

En finale de Ligue des Champions, N’Golo Kanté et Riyad Mahrez rappellent de mauvais souvenirs aux supporters marseillais. Avant qu’ils n’explosent à Leicester, les deux joueurs étaient proches de signer à l’Olympique de Marseille.

C’est désormais officiel, après la victoire de Manchester City face au PSG et l’élimination du Real Madrid par Chelsea, les deux anciens cadres de Leicester : N’Golo Kanté et Riyad Mahrez s’affronteront en finale de Ligue des Champions à Istanbul le 29 mai prochain.

je ne supporte pas que l’on me prenne pour un gogO — LABRUNE

L’occasion pour de nombreux supporters de l’Olympique de Marseille de se rappeler que l’ancien président Vincent Labrune avait refusé la venue des deux joueurs. En effet, à l’aube du mercato d’hiver 2015, l’actuel président de la LFP a snobé l’international algérien.

« Pensez-vous réellement que des joueurs de Leicester et de l’USM Alger (pour Zineddine Ferhat qui évolue actuellement à Nîmes, ndlr) peuvent aujourd’hui avoir leur place à l’OM dans le projet qui est le nôtre ? Bref, de façon à gagner du temps, je me permets de vous préciser que nous essayons d’être professionnel et qualitatif en terme de recrutement et qu’en conséquence la probabilité que nous prenions des joueurs de cette façon est égale à zéro. J’espère que vous ne prendrez pas mal ce message mais je ne supporte pas que l’on me prenne pour un gogo… » Vincent Labrune, mail du 30 décembre 2014 (à 23h53) – Source : France Football

Lorsqu’il évoluait encore à Caen, N’Golo Kanté avait été approché par l’OM. Le vainqueur de la Coupe du Monde 2018 avec les Bleus était d’ailleurs enthousiaste à l’idée de rejoindre les Marseillais. Le club normand réclamait 8 millions d’euros mais Vincent Labrune jugeait la somme trop élevée.

LES SUPPORTERS NE LUI ONT TOUJOURS PAS PARDONNÉ

« Il ne vaut pas plus que 4, voire 5 millions d’euros », affirmait l’ancien président de l’OM. Résultat, le milieu de terrain file à Leicester où il gagnera le titre de champion de Premier League. Il rejoindra ensuite Chelsea et sera face à Mahrez en finale de la Ligue des Champions. Les supporters ne lui ont toujours pas pardonné…

