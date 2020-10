OM : Un effectif marseillais « armé » pour la Ligue des Champions?

Après une victoire face à Bordeaux ce samedi, l’Olympique de Marseille va se déplacer en Grèce pour le premier match de Ligue des Champions. Selon Bixente Lizarazu, consultant sur TF1, André Villas-Boas a un effectif assez étoffé pour participer à cette compétition.

Sur Téléfoot ce dimanche matin, Bixente Lizarazu a évoqué la prochaine échéance de l‘Olympique de Marseille : Un déplacement en Grèce pour affronter l’Olympiakos en premier match de poule de Ligue des Champions.

Benedetto doit aussi jouer son rôle de finisseur — LIZARAZU

Selon l’ancien latéral gauche du Bayern Munich, André Villas-Boas a un effectif assez armé pour disputer la compétition, mais le problème est plutôt physique.

« Je pense que cet OM est pas mal armé, mais ce n’est pas vraiment ce qu’on a vu en championnat parce que je trouve que physiquement l’équipe n’était pas bien. Hier c’était mieux, mais face à un Bordeaux très, très, très faible. Je pense que la défense est solide, il manque un peu plus de créativité au milieu de terrain et avec Cuisance j’ai l’impression qu’on en a un peu plus. Et il manque aussi une animation offensive. (…) Benedetto doit aussi jouer son rôle de finisseur, pour l’instant Benedetto ce n’est pas bon du tout depuis le début de la saison, mais il n’est pas servi non plus »

Bixente Lizarazu – Source : Téléfoot