Mercato OM : Marroccu est cash concernant Lazovic !

Le directeur sportif de l’Hellas Vérone a tenu à faire une mise au point concernant le transfert de Lazovic à l’OM. Il affirme que le club italien ne l’a jamais mis en vente, pour eux le joueur est intransférable, les supporters se seraient même mobilisés à Vérone pour le convaincre de rester.

Lazovic à l’OM, tout semblait réglé et puis tout a capoté. Alors que l’OM pensait tenir son piston gauche, après avoir signé Jonathan Clauss à droite, Lazovic serait finalement loin de signer à Marseille. Le taulier de l’Hellas Vérone est très apprécié par Tudor mais surtout par ses supporters et le vestiaire du club italien, qui se seraient mobilisés afin de l’empêcher de partir. L’autre raison c’est le cas Kevin Strootman, les deux clubs n’ont pas cédé et sont restés sur leur position, la très importante masse salariale du joueur pose toujours problème.

De plus, si le transfert semble maintenant peu probable, le directeur sportif de l’Hellas Vérone, se demande comment et qui a organisé ce transfert, puisque le club ne l’a pas fait et s’est vu contraint d’accepter de négocier. Drôle d’histoire dont on attend que la lumière soit faite. En effet, Francesco Marroccu s’est confié au quotidien de Vérone, Arena, sur le transfert de son numéro 8.

« L’Hellas n’a jamais mis Lazovic sur le mercato » – Marroccu

« Lazovic reste toujours intransférable, comme j’aimerais que Antonin Barak reste ici. J’aimerais entendre la version de l’autre partie, parce que que les supporters tombent amoureux des joueurs et c’est normal, moi, je suis le directeur sportif qui est arrivé « demain » et qui doit construire sa crédibilité. C’est plus facile de penser que Lazovic ne voulait pas partir et que Marroccu voulait le vendre, mais c’est une vérité à réécrire puisque Marroccu n’a jamais mis Lazovic sur le mercato, ne l’a jamais fait descendre de l’avion puisqu’il ne l’a jamais organisé. Il faudrait comprendre qui l’a organisé et avec qui il s’était mis d’accord. La vérité, dans ma culture comme dans l’histoire, est toujours une et ne peut se raconter d’une autre manière. L’Hellas n’a jamais mis Lazovic sur le mercato. Si l’opération a décollé, c’est que quelqu’un a donné son aval en amont. L’Hellas l’a uniquement fait dans un second temps. Et peut-être qu’un jour, Darko racontera la vérité. » Francesco Marrocu Source : Arena (27/07/2022)