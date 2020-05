Mercato OM: « Lihadji a fait le bon choix »

Beaucoup de supporters critiquent le choix de Lihadji de quitter l’OM pour rejoindre Lille. Mais selon Bertrand Latour, ce n’est pas qu’une question financière pour le natif de Marseille…

Lihadji devrait rejoindre Lille gratuitement à la fin de la saison. Les dirigeants marseillais n’ont pas réussi a s’entendre avec les conseillers du joueur afin que le minot signe professionnel à l’Olympique de Marseille. Certains parlent d’un choix financier, mais pour le journaliste L’équipe Bertrand Latour, au vu de la situation actuelle de l’OM le jeune joueur offensif de 18 ans a pris la bonne décision.

Il a senti que ça commençait à tourner au vinaigre– latour

« Ce débat sur les finances de Marseille et sur la compétitivité sportive me permet de mettre en évidence ce qui avait été dit sur le feuilleton Lihadji. On lui a reproché d’être parti de l’OM pour l’argent. On a dit que Zubizarreta avait échoué à le faire signer à l’OM. Ceux qui ont dit que Lihadji était un mercenaire, là il faudrait qu’il y ait une petite mise au point. Parce qu’en fait, c’est lui qui a fait le bon choix. Il a senti que ça commençait à tourner au vinaigre à l’OM » Bertrand Latour— Source: L’équipe