Mercato OM : L’incroyable demande de Sampaoli à Longoria

Alors qu’il était sur le banc de l’Olympique de Marseille, Jorge Sampaoli aurait fait une demande très spéciale à Pablo Longoria d’après Foot Mercato…

Sampaoli était l’entraîneur de l’Olympique de Marseille durant près d’un an et demi. L’Argentin a rapidement été remplacé par Igor Tudor après son départ. Le Croate a semblé plus patient et moins intrusif dans le mercato alors que Sampaoli est réputé pour avoir des demandes bien particulières à chaque fenêtre de transfert.

Lors de la dernière avant de quitter l’OM, le coach parti ensuite pour le FC Séville avait fait une demande invraisemblable à Pablo Longoria. En difficulté au Real Madrid et surtout en fin de contrat, Garteh Bale était suivi par le coach argentin ! Une pisté étonnante, surtout avec le salaire astronomique du Gallois, connaissant les grilles salariales marseillaises. C’était donc le début du divorce entre les deux parties.

A LIRE AUSSI : Mercato OM : Mbemba met le doute sur son avenir

Sampaoli voulait Gareth Bale à l’OM !https://t.co/8C79TbOeHC — Foot Mercato (@footmercato) May 30, 2023

Cette possibilité ne me convenait pas — Sampaoli

« Je suis arrivé à Marseille quand les supporters ont mit le feu au Centre d’entraînement. J’ai eu une équipe très battue. Nous nous sommes qualifiés pour la Ligue des champions en jouant d’une certaine manière et, pour la prochaine étape, il nous en fallait plus. Le président a dit qu’il ne pouvait pas recruter lors de mercato trop vite parce que la direction attendrait la fin de la fenêtre des transferts. Cette possibilité ne me convenait pas, avait avoué Sampaoli à SporTV en août 2022. J’avais besoin de joueurs le plus rapidement possible pour constituer l’équipe. En championnat de France, il y a beaucoup de restrictions budgétaires. Je n’ai pas eu les conditions nécessaires. (…) Mon expérience me dit que rien de ce qui m’est arrivé ne m’a servi. En tant qu’entraîneur, je ne peux pas dire ou planifier où je vais aller entraîner. Habituellement, les choses arrivent. La planification me frustrerait. Ce qui m’inspire, c’est d’être dans un endroit où je peux avoir un projet »