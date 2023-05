Mercato OM : Mbemba met le doute sur son avenir

Dans un entretien accordé à Canal + Afrique, Chancel Mbemba a remis en doute l’ambition de l’Olympique de Marseille et pourrait donc quitter le club pour atteindre « ses rêves ».

Recrue importante du mercato d’été 2022, Chancel Mbemba a réalisé une belle saison sous le maillot de l’OM. Malgré quelques matchs où il a moins joué ces dernières semaines, le Congolais a été précieux et a même marqué quelques buts importants pour les Marseillais.

Dans un entretien accordé à Canal + Afrique, il a évoqué le manque d’ambition de l’Olympique de Marseille. Le défenseur notamment passé par le FC Porto explique sa tristesse de voir que le club olympien ne veut pas viser le titre et tenter de dépasser le PSG.

A LIRE AUSSI : Mercato OM : Les trois raisons qui poussent Tudor à partir !

« Quand je suis arrivé ici, dans ma tête, j’arrivais pour le titre. Dommage. Le club ne joue pas le titre, le club joue seulement pour se qualifier en Ligue des Champions. Le titre, c’est seulement un projet (il souffle). Quand tu regardes tous les matchs, moi j’ai joué à Porto, l’esprit c’est de jouer chaque année le titre, pourquoi pas ici ? Après, ça donne des doutes. Parce que dans ma tête, c’est le « titre ». Quand j’arrive dans un club, mon but, c’est le titre. Mes rêves ? Il faut encore plus que Marseille pour y arriver (à atteindre ses rêves, ndlr). Je n’ai pas encore réussi, j’ai besoin encore de passer des étapes. »

L’appel de Longoria m’a beaucoup touché

Récompensé par RFI qui décerne le prix Marc-Vivien Foé soit le meilleur joueur africain de la saison en Ligue 1, Chancel Mbemba est également revenu sur son arrivée à l’Olympique de Marseille. Le défenseur congolais qui était en fin de contrat au FC Porto n’a pas choisi l’OM par hasard. Pablo Longoria aurait joué un énorme rôle dans sa venue dans le club français l’été dernier.

« Pour moi, c’était d’abord un défi. J’ai fait un bon parcours au Portugal, mais il fallait tourner la page. L’OM m’a donné cette opportunité, je voulais aussi venir en France, parce que c’est plus médiatisé, c’est une vitrine, on regarde plus le championnat français au pays. Après, j’ai joué dans plusieurs clubs, mais l’appel du président Longoria pour me faire venir m’a beaucoup touché. C’était la première fois qu’un président m’appelait pour signer dans son club, affirme Chancel Mbemba. J’ai aussi discuté avec « Bakagoal », Cédric Bakambu, qui était encore au club. Après, il fallait vite s’adapter, travailler pour ce nouveau challenge, m’imposer rapidement et montrer que j’étais capable de jouer en Ligue 1.