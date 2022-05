Mercato OM: L’incroyable salaire touché par Kamara en Angleterre !

Alors que son transfert à Aston Villa a surpris pas mal de fans, Boubacar Kamara a assuré qu’il avait fait un choix sportif. Aujourd’hui, si on en croit les informations de Sacha Tavolieri, consultant chez RMC Sport, le minot marseillais va doubler son salaire à Aston Villa avec un salaire de 65 millions sur 5 ans.

Un choix qui en avait surpris plus d’un ! Alors que l’OM est qualifiait pour la LDC et qu’il était courtisé par des clubs comme le Milan ou l’Atlético Madrid, Boubacar Kamara avait préféré rejoindre le club d’Aston Villa, séduit par le projet de Steven Gerrard. Un transfert qu’un bon nombre de supporters et de spécialistes avaient du mal à comprendre. Aston Villa qui a fini à la 14ème place avait arraché la signature d’un jeune joueur qu’on annonce comme l’un des futurs grands en Europe. Le « minot » marseillais avait préféré le club de Birmingham à des clubs comme le Milan ou l’Atlético. Aujourd’hui, on a peut-être eu une des raisons supplémentaires de ce choix.

Un salaire multiplié par 2 pour Kamara !

En effet, d’après les informations de Sacha Tavolieri, consultant RMC pour le football Belge a révélé le salaire touché par le milieu défensif Français. Selon lui, Kamara va toucher 65 millions sur son contrat de 5 ans. Un salaire pharaonique qui est bien supérieur à celui qu’il touchait à l’Olympique de Marseille où son salaire était estimé à 250.000 euros par mois. Une augmentation significative pour Boubacar Kamara qui a du avoir un impact certain sur son choix et dans les négociations.