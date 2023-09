Mercato OM : L’influent Jorge Mendes met un pied au club…

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Suite au départ de Marcelino, Pablo Longoria s’est lancé à la recherche d’un nouvel entraineur. L’heureux élu n’est autre que Gennaro Gattuso, le technicien italien qui a comme agent le très influent Jorge Mendes…

Si Gattuso débarque à l’OM, c’est aussi le travail de Jorge Mendes. Le puissant agent de joueurs est omniprésent dans plusieurs gros clubs européens dont le FC Barcelone mais aussi le PSG où il a placé 6 joueurs dont 4 rien que cet été : Manuel Ugarte, Gonçalo Ramos, Bradley Barcola, Marco Asensio, Vitinha et Danilo Pereira étaient déjà là. Mendes va-t-il commencer à étendre son empire du côté de Marseille ?

Mendes va-t-il influencer le mercato de l’OM ?

Un agent a glissé à la Provence, «soit Longoria estime qu’avec Mendes, il pourra dire qu’il ne fait pas que des affaires avec ses amis. Il montrerait qu’il ouvre le business du club à tout le monde. Soit il n’avait pas de solution, il lui fallait un entraîneur en urgence, quitte à ce qu’il y ait Mendes ». A priori le profil de Gattuso était suivi depuis longtemps par l’état major olympien, son arrivée n’est donc pas un « panic buy ».

OM : Le discours guerrier qu'a immédiatement prononcé Gattuso aux joueurs !

Via Eurosport, Jean-François Brocard, enseignant chercheur en économie du sport, s’interroge. « Il est effectivement intéressant de s’interroger sur sa stratégie. Il a une vision très financiarisée du football, avec une stratégie de portefeuille de clubs, de joueurs, d’actifs. Dans ce cadre-là, il y a besoin d’un acteur très puissant sur le marché des joueurs et d’entraîneurs. Plutôt que de travailler avec des dizaines d’agents différents, il peut décider de se lier un peu les mains et de travailler avec Mendes en direct. »

Reste effectivement à savoir si Longoria, qui a été accusé par certains responsables de groupes de supporters d’avoir trop d’accointance avec certains agents, ouvre la porte à une autre galaxie ? Est ce que Mendes va réussir à placer des joueurs dès le mercato hivernal ? A suivre…