Mercato OM : Lirola, c’est pour demain?

L’Olympique de Marseille espère toujours boucler le transfert de Pol Lirola… Selon Nicolo Schira, la Fiorentina devrait donner son accord pour qu’il quitte le club dans les prochaines heures pour finaliser le deal ce lundi !

A quelques jours de la fin du mercarto, l’Olympique de Marseille n’a pas encore finalisé le transfert de Pol Lirola. Le latéral droit qui évolue à la Fiorentina a été prêté à l’OM la saison dernière et veut absolument jouer sous les ordres de Sampaoli cette saison.

Malgré son forcing pour rejoindre l’Olympique de Marseille, Pol Lirola n’est toujours pas là. Plusieurs médias dont RMC affirmaient en fin de semaine que le deal était bouclé et que le club allait demander de l’enregistrer pour la rencontre face à l’OGC Nice.

Malheureusement, la Fiorentina aurait bloqué le départ de Pol Lirola vers la France. L’Espagnol n’a pas été retenu pour la prochaine rencontre de la Viola et est donc entre deux clubs. Mais selon les informations de Nicolo Schira, journaliste italien, la Fiorentina pourrait donner son feu vert dans les prochaines heures.

A LIRE AUSSI : Mercato OM : Radonjic, deuxième départ réglé !

L’Olympique de Marseille aurait bien trouvé un accord autour de 13 millions d’euros pour le transfert de Pol Lirola et espère finaliser le deal ce lundi. Il y signera un contrat de cinq ans assortis d’un salaire qui n’a pas encore filtré.

#OlympiqueMarseille are confident to finalize Pol #Lirola’s deal for €13M on tomorrow. The spanish fullback wants only #OM. He will play for #TeamOM. No doubts. Ready a contract until 2026. #Fiorentina will give the green light for his departure in the next hours. #transfers

— Nicolò Schira (@NicoSchira) August 22, 2021