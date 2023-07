Mercato OM : « Lirola ? Il faut lui dire merci et ciao »

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Invitée dans l’Apéro Mercato, la rappeuse et supportrice de l’OM, Lansky Namek, s’est exprimée sur la situation de Pol Lirola.

La rappeuse marseillaise, Lansky Namek, supportrice de l’Olympique de Marseille, était l’invitée de l’apéro mercato de ce jeudi. Interrogée sur la question de l’avenir de Pol Lirola, sa réponse est formelle : « Est-ce que je regretterais son départ ? Absolument pas. On a déjà des joueurs qui sont plus motivés, qui sont là pour le foot. Pas pour les Aixoises et les boissons qui sont à côtés. Même en doublure, il serait inefficace. Il faut lui dire merci et ciao. Si on arrive à s’en séparer pour 6-8 millions, ce sera très bien. »

Un retour en Italie pour Lirola ?

Alors que son clan affichait sa volonté de rester à Marseille cette saison, selon les informations de TuttoMercato, Pol Lirola souhaiterait finalement retrouver l’Italie, la saison prochaine. Dans une situation compliquée depuis sa signature pour cinq ans à Marseille, Lirola n’a jamais su retrouver le niveau de ses six premiers mois à l’OM. Écarté du reste du groupe depuis la reprise, le latéral de 25 ans chercherait un club, si possible en Serie A.