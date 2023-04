Pol Lirola devrait vraisemblablement revenir à Marseille à la fin de son prêt à Elche. Matthias Manteghetti explique dans DFM qu’il vaudrait mieux le brader pour définitivement passer à autre chose.

Arrivé à l’Olympique de Marseille en 2012 après plusieurs expériences en Italie, Pol Lirola est retourné cet été en prêt dans son pays natal du côté d’Elche. Avec seulement 9 apparitions en liga, le défenseur espagnol n’a jamais réussi à gagner la confiance de son entraîneur et ne devrait pas être conservé à la fin de son prêt. Il devrait donc revenir à Marseille la saison prochaine. Sur le plateau de Débat Foot Marseille, Matthias Manteghetti s’est montré radical. Il vaut mieux brader Lirola plutôt que le conserver toute la saison prochaine.

Lirola, c’est catastrophique

« Il vaudrait mieux le brader et passer à autre chose. Lirola, hormis les six premiers mois, c’est catastrophique. S’il ne joue pas à Elche, cela donne des indications sur son niveau de jeu. C’est le type de prêt où lorsque tu rejoins une équipe comme Elche, tu es censé enchaîner les matchs et gagner du temps de jeu que tu n’avais pas à Marseille. C’est un joueur qui est censé être dans la force de l’âge. On devait encore plus lui faire confiance. Il a de l’expérience, il a joué à la Fiorentina, un peu à l’OM mais si Elche ne le fait pas jouer, c’est un gros problème. » Matthias Manteghetti – Source : Football Club de Marseille (06/04/2023)

On peut prolonger les critiques sur Radonjic à Konrad ou Lirola

“Oui, c’est très très dur comme déclaration. Mais c’est très intéressant aussi, parce que quand il dit ‘je pensais en faire un vrai joueur de foot’, tu comprends ce qu’il veut dire. On peut prolonger ça à Konrad, à Lirola, à ce genre de mecs. C’est évident qu’il a des qualités mais ce n’est pas un joueur de foot. Si tu créé les Harlem globe-trotteur, il va faire des tours du monde ça va être sympa, mais ce n’est pas un joueur de foot. Cette déclaration, je la trouve intéressante, au-delà de détruire Radonjic, pour le truc de dire qu’un vrai joueur de foot c’est aussi quelqu’un qui se sacrifie, ce sont aussi des mecs, qui n’ont pas le talent de Radonjic certes, mais comme Morgan Amalfitano qui ont pu faire une carrière avant d’être appelé en équipe de France.” Mourad Aerts – Source : Football Club de Marseille (09/03/23)