Mercato OM : « Lirola, le transfert n’a jamais été aussi proche de se faire ! »

Après les informations livrées par Alfredo Pedullà, La Provence affirme ce dimanche que le transfert de Pol Lirola n’aura jamais été aussi proche d’être bouclé ! Le latéral droit espagnol serait bel et bien en Provence depuis ce samedi.

L’Olympique de Marseille n’a plus un seul latéral droit dans son effectif et espère bien faire revenir Pol Lirola en provenance de la Fiorentina. Prêté pendant six mois la saison dernière, l’Espagnol a gagné le coeur des supporters et celui de Pablo Longoria qui s’empresse de le faire revenir.

Malheureusement, ces dernières semaines ont été compliquées dans ce dossier pour le président de l’OM qui ne parvient pas à trouver un accord avec la Fiorentina. Selon La Provence, « le transfert n’a jamais été aussi proche de se faire. »

Encore quelques détails à régler entre la Fiorentina et l’OM

Lirola serait bel et bien en Provence ce week-end mais pour des raisons « personnelles » d’après le journal local. Alfredo Pedullà, journaliste, expliquait ce samedi soir que Pablo Longoria espérait trouver un accord très rapidement avec la Fiorentina afin de boucler le dossier dans les prochaines heures.

La Provence reste plus prudent et affirme qu’il resterait tout de même quelques détails à régler avant l’officialisation. Lirola pourrait rentrer à Florence dès ce lundi pour reprendre l’entraînement avec le club italien si le transfert ne se boucle pas entre temps.

Ça bloque entre les deux parties sur le mode de paiement. Les clubs seraient d’accord sur le principe d’un transfert à 12 millions d’euros mais l’Olympique de Marseille souhaiterait échelonner le plus possible cette somme alors que les Italiens préféraient recevoir l’intégralité directement. Récemment, Lirola aurait refusé les avances de l’Atalanta qui souhaitait le récupérer afin de palier à la blessure d’Hans Hateboer.

Il est toujours mieux d’avoir l’effectif le plus complet avant de débuter la saison — Longoria

En conférence de presse récemment, Pablo Longoria affirmait s’en vouloir de ne pas avoir recruté de latéraux droits afin que Jorge Sampaoli puisse avoir un effectif au complet pour débuter la saison de Ligue 1.

« On doit chercher à compléter l’effectif. Il y a encore des positions où nous ne sommes pas prêts. A titre individuel, je ne suis pas content de cette situation, de moi-même, et je prends mes responsabilités auprès du coach. Il est toujours mieux d’avoir l’effectif le plus complet avant de débuter la saison » Pablo Longoria – Source : Conférence de presse (05/08/21)