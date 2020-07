Mercato OM : L’offre améliorée de Seville pour Max Lopez se rapproche des exigences marseillaises ?

André Villas-Boas a eu beau refroidir cette possibilité, les médias espagnols persistent et signent ! Selon les dernières nouvelles, un accord est proche entre le FC Séville et Maxime Lopez !

Malgré les dénégations du coach de l’OM (aucune offre concrète n’avait encore été faire), un départ de Maxime Lopez vers Séville reste d’actualité. Très bien renseigné sur le club « Blanquirojo » le site la colina de nervion annonce que des négociations existent entre l’OM et le FC Séville. Un accord serait même proche entre les 2 parties pour le transfert de Maxime Lopez !

10M€ + 2 de bonus pour lopez ?

Le site espagnol annonce que le FC Séville prépare une offre de 10 millions d’euros fixes, plus 2 million de bonus pour faire venir le milieu de terrain olympien. Une offre qui colle aux prétentions de l’OM, qui a initialement refusé une offre à 8 millions. L’Olympique de Marseille en souhaitait initialement 12, et cette nouvelle offre des Blanquirojos pourrait faire réfléchir le président Jacques Henri Eyraud. En cas d’accord final, Maxime Lopez quittera son club formateur après 146 rencontres jouées avec l’équipe première. L’ancien international espoir n’a plus qu’un an de contrat avec l’OM. Il ne sera pas dépaysé à Séville car il y retrouvera un ancien olympien, Lucas Ocampos. L’argentin milite pour sa venue depuis plusieurs semaines…