Mercato OM : L’OGC Nice fonce sur un attaquant pisté par Longoria?

« Avec Rares Ile et Mattia Viti, on a trois recrues qui ont 19, 20 et 21 ans. J’ai dit (lors de sa présentation officielle) que l’objectif, c’est que, dans deux ans, on doit être tout le temps dans les trois premiers, voire plus. Donc ce n’est pas un hasard si on prend ces joueurs-là. Ils ont un potentiel et ils ont besoin d’apprendre. Mais ils ont le talent et la volonté pour ça. C’est ça le plus important.On a commencé par la ligne arrière, on a continué par le milieu. Maintenant, on arrive à l’attaque. Il y a du monde qui devrait débarquer. » Lucien Favre – Source : Conférence de presse (05/08/22)