Mercato OM : L’OGC Nice fonce sur un autre attaquant que Bamba Dieng?

L’Olympique de Marseille pourrait se séparer de Bamba Dieng. L’OGC Nice avait jeté son dévolu sur le Sénégalais mais il semblerait qu’un autre joli coup se profile pour les Aiglons.

Cela fait plusieurs semaines que le dossier Bamba Dieng divise le club et les supporters. Sur le terrain, l’attaquant sénégalais n’a pas été aperçu depuis les matchs de préparation où il a inscrit un triplé face à Marignane Gignac. Ce dimanche, il n’a même pas fait le déplacement avec le groupe pour Brest.

Nice piste Nicolas Pépé

Cette situation ne peut plus durer pour le jeune attaquant qui a besoin de temps de jeu pour continuer de prendre de l’expérience. Vraisemblablement, cela ne sera pas à l’OM. L’OGC Nice lui offrait il y a quelques jours une opportunité de rester en Ligue 1 alors qu’une aventure en Angleterre ne semblait pas le tenter d’après L’Equipe.

Seulement, selon les informations de Foot Mercato, les Niçois se dirigent vers un autre attaquant lors de ce mercato. En difficulté à Arsenal après son énorme transfert en provenance du LOSC, Nicolas Pépé chercherait un nouveau club. L’OGC Nice pourrait lui offrir ce retour en Ligue 1 et espère réussir à convaincre les Gunners avec une offre de prêt. Une porte se ferme pour Dieng?

🔴⚫ À la recherche d’un renfort pour rivaliser face aux meilleures équipes de Ligue 1, Nice tenterait de recruter Nicolas Pépé cet été. Remplaçant à Arsenal, l’Ivoirien verrait d’un bon œil un départ et le club azuréen voudrait le signer sous la forme d’un prêt. — RMC Sport (@RMCsport) August 16, 2022

« Il reste 15 jours avant la fin du mercato. Si au terme de ces 15 jours, Bamba Dieng est encore à l’OM, il sera titulaire. C’est une situation qui est très politisée. On sait qu’il y a des problèmes entre l’OM et Diambars mais ça n’explique pas tout. À Marseille, on veut comprendre chaque situation et là dans ce cas précis, on aimerait comprendre ce qui se passe entre Dieng et la direction. Je pense qu’une situation comme ça dans un autre club, cela fait forcément beaucoup moins de bruit. On se doit de comprendre pourquoi un joueur aussi fort n’est pas sur le terrain. Le problème avec Dieng aujourd’hui est plus extra sportif qu’autre. chose. Je comprend que Pablo Longoria ne veuille pas mêler les supporters à tout ça. Quoi qu’il arrive le mercato ferme dans deux semaines. S’ il est encore au club, il doit jouer. » Kemmler – Source : Football Club de Marseille (16/08/2022)