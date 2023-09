Mercato OM: « L’Olympique de Marseille restera un grand chapitre de ma vie »

La passion et la ferveur qui animent l’Olympique sont quasiment uniques en France. Récemment arrivé à Chypre, un ancien olympien se confie à Foot11 sur ses longues années à Marseille qu’il n’est pas prêt d’oublier.

L’OM a bouclé son vingt-troisième match consécutif à guichets fermés face à Brest (2-0) à l’occasion de la 3e journée de Ligue 1. Les supporters marseillais continuent de répondre présent au fil des années. Tout juste arrivé à l’Apollon Limassol en provenance de l’Olympiakós, l’ancien milieu marseillais Mathieu Valbuena (2006-2014) s’est entretenu avec Foot11 sur ses huit saisons passées dans la cité phocéenne qui « resteront gravées à jamais dans sa mémoire ».

« Tout ce que j’ai vécu à Marseille, les titres que j’y ai gagné, ça restera gravé à jamais dans ma mémoire »

L’ex international français de 38 ans (52 sélections) affirme que « l’Olympique de Marseille restera un grand chapitre de sa vie, de sa carrière ». « C’est là où tout a commencé, ça a été quelque chose d’extraordinaire pour moi. Je me suis révélé à Marseille, j’y ai obtenu mes premières sélections en équipe de France. J’ai vécu une première saison compliquée, mais mon premier but a été un grand moment pour moi. C’était contre Saint-Étienne, ça avait permis à l’OM de se qualifier en Ligue des Champions. Celui contre Liverpool fait également partie des moments dont je me souviens particulièrement. Tout ce que j’ai vécu à l’Olympique, les titres que j’y ai gagné, ça restera gravé à jamais dans ma mémoire », a ajouté le joueur de Limassol.

