Mercato OM : L’OM a de la concurrence pour ce joueur de Ligue 1

L’international algérien Andy Delort a des envies de départ. Pablo Longoria reste très attentif à la situation de l’avant-centre niçois pour renforcer la rotation offensive ou pallier à un possible transfert de Bamba Dieng.

Avec le prêt d’Arkadiusz Milik à la Juventus l’été dernier, Igor Tudor s’est retrouvé avec la jeune recrue Luis Suarez, Bamba Dieng, non éligible en Ligue des Champions et Alexis Sanchez pour le poste d’avant-centre. Le Colombien Luis Suarez ne s’est pas montré à la hauteur des performances attendues par le coach croate en attaque et a dû s’appuyer sur quelques entrées en jeu de Bamba Dieng pour mettre au repos Alexis Sanchez. Avec le départ de Luis Suarez en prêt à Almeria, le board Olympien s’intéresse aux opportunités du mercato hivernal pour offrir plusieurs options offensives à Igor Tudor en seconde partie de saison.

La Fiorentina veut Delort !

Transféré pour dix millions d’euros de Montpellier à Nice à l’été 2021, Andy Delort aurait demandé à ses agents de lui trouver un club cet hiver à cause de désaccords avec son entraîneur, Lucien Favre selon des informations du Corriere dello Sport. Après une saison pleine à 20 buts pour 40 matchs, l’attaquant de 31 ans cumule six buts à l’issue de cette première partie de saison. Selon des informations de Nice-Matin et de RMC Sport, l’OM serait dans la course pour recruter le natif de Sète.

Seulement, la concurrence est rude sur cette bonne affaire du mercato hivernal et plusieurs équipes se sont déjà manifestées. En Ligue 1, le RC Lens et le Stade Rennais voudraient attirer l’avant-centre, mais le franco algérien a aussi des pistes en Serie A avec un intérêt récent de la Fiorentina et de la Salernitana confirmé par Il Corriere dello Sport. Toujours selon les informations du journal italien, la Fiorentina aurait une longueur d’avance sur le dossier et aurait déjà proposé un prêt de six mois aux dirigeants niçois. Salernitana a également ses chances de recruter Delort puisque le président du club italien connaît bien Jean-Pierre Rivère, le président de l’OGC Nice.