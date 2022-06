Mercato OM : L’OM à l’affût d’un latéral gauche de ligue 1 (libre) ?

Un mercato agité attend Ghislain Konan. Le latéral gauche ivoirien ne prolongera pas à Reims, de quoi donner des idées à plusieurs écuries de Ligue 1… Il est notamment annoncé du côté de l’OM, de Lyon et du RC Lens. 4 ans après être arrivé en Ligue 1, l’international souhaite passer un cap dans sa carrière et ce pourrait bien être à Marseille.

Le latéral gauche Ghislain Konan sera libre cet été, lui qui avait déjà attiré l’attention de la direction marseillaise en 2019 serait de nouveau dans les petits papiers du club. L’international ivoirien de 26 ans serait intéressé par un nouveau challenge après un passage au Stade de Reims réussi (99 matchs, 3 buts, 6 passes décisives) et pourrait donc rester en France où il intéresserait l’OM, Lyon et le RC Lens. Au 30 juin son contrat avec Reims ne sera pas renouvelé, il sera donc libre. Une bonne affaire peut-être pour l’OM en quête d’un latéral gauche de formation avec le possible départ de Sead Kolasinac, 6 mois seulement après son arrivée.

Ghislain a toute les qualités d’un latéral moderne

Le futur-ex rémois s’est imposé au cours des 4 dernières saisons comme l’un des meilleurs à son poste en ligue 1, à l’image de son but victorieux contre Clermont lors de la 15ème journée et pourrait poser ses valises sur la canebière. Le stade de Reims de son côté n’a pas manqué de le remercier et de louer son potentiel sur son site.

« Ghislain Konan est un joueur au cœur Rouge et Blanc depuis juillet 2018 ! Solide défensivement, ses qualités athlétiques ont également fait de lui un réel atout offensif cette saison. Rapide et polyvalent, Ghislain a toutes les qualités d’un latéral moderne. Constant dans ses efforts et dans ses performances, Ghislain est également un joueur exemplaire à l’entrainement comme en match. Cette saison, l’international ivoirien a pris part à 28 rencontres de Ligue 1 Uber Eats et a notamment trouvé le chemin des filets lors de la 15ème journée » Source : site du Stade de Reims