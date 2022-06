Mercato OM : Milik a pris une décision concernant son avenir?

Interrogé par la presse polonaise et relayé par La Provence, Arek Milik a pris une décision concernant son avenir à l’Olympique de Marseille. L’attaquant souhaite rester !

Annoncé dans le viseur de plusieurs clubs, Arek Milik est toujours sous contrat avec l’Olympique de Marseille. L’attaquant polonais pourrait prendre la décision de quitter le club, surtout que la Juventus ne le lâcherait pas après les départs annoncés de Morata et Dybala.

La Provence a relayé ce mercredi une déclaration d’Arek Milik aux médias polonais. « Je voudrais rester ; avec l’OM, on a mutuellement beaucoup de choses à s’offrir », aurait-il glissé au cours de cet interview… Voilà qui est clair !

Longoria évasif pour Milik

Jorge Sampaoli, le coach argentin saura-t-il utiliser l’ancien joueur du Napoli et préférait le voir quitter le navire afin de faire venir un joueur plus susceptible de rentrer dans son plan de jeu?

Pour le moment, aucune réponse dans ce dossier qui sera à surveiller durant tout l’été. Pablo Longoria a répondu aux questions de RMC à ce sujet dans Rothen s’enflamme diffusé il y a quelques jours. Le président de l’Olympique de Marseille avait expliqué qu’il souhaitait donner de la continuité à ce groupe.

« C’est un joueur sous contrat avec nous. On a eu des conversations avec lui tout au long de la saison. On veut donner de la continuité à ce projet la saison prochaine, avec ces joueurs qui nous ont porté à la deuxième place du championnat. Il est important de donner de la continuité à ce groupe. Comme je le dis toujours, entre des personnes intelligentes, l’équilibre est toujours possible » Pablo Longoria – Source : RMC 25/05/22)

Nous sommes qu’au début du feuilleton Milik qui va nous tenir en haleine tout l’été avec beaucoup d’interrogations mais une chose est sûre, ce sera sans doute l’une des attractions de ce mercato estival marseillais…