Mercato OM : L’OM d’accord avec São Paulo pour le prêt de Benedetto ?

Alors qu’il ne figurerait pas dans les plans de Jorge Sampaoli la saison prochaine, Darío Benedetto serait sur le départ. Ces dernières semaines, São Paulo s’active pour tenter de récupérer l’attaquant argentin en prêt. Les deux clubs seraient d’accord pour un prêt.

Son départ semble se rapprocher ces derniers jours. Sauf retournement de situation, Darío Benedetto devrait quitter l’OM lors du mercato estival. Malgré de bonnes prestations (3 buts en 6 matchs) depuis le début de la préparation, l’attaquant argentin n’entrerait pas dans les plans de Jorge Sampaoli la saison prochaine. Barré par une rude concurrence avec Arkadiusz Milik, l’avenir de Darío Benedetto semble se dessiner loin de Marseille. Ces dernières semaines, São Paulo est à l’affût et insiste pour tenter de le convaincre de venir cet été.

ACCORD VERBAL OM – SÃO PAULO POUR LE PRÊT DE BENEDETTO

À en croire les informations révélées par Goal Brésil aujourd’hui, les négociations entre l’OM et São Paulo seraient en bonne voie. En effet, les deux clubs auraient un accord verbal pour le prêt gratuit de Darío Benedetto jusqu’en juillet 2022. À ce jour, aucun document officiel n’a encore été signé. Toutefois, il y aurait quelques difficultés dans les négociations entre l’agent du joueur et le club brésilien. Ses exigences financières ne faciliteraient pas les échanges. En grande difficulté financière, São Paulo resterait prudent dans ce dossier. Par ailleurs, le club brésilien aimerait pouvoir le compter dans ses rangs pour le quart de finale de Copa Libertadores face à Palmeiras le 11 août prochain. En difficulté dans le secteur offensif suite aux pépins physiques de leurs joueurs, São Paulo verrait en Darío Benedetto le renfort idéal. En cas d’accord total, l’OM aurait accepté de prendre en charge une partie du salaire du buteur argentin lors de son prêt. Reste à savoir si tous les parties parviendront à se mettre d’accord pour officialiser ce prêt.

LES CHOSES AVANCENT — JULIO CASARES

Même si Darío Benedetto semblait vouloir poursuivre du côté de Marseille la saison prochaine, le président de São Paulo, Julio Casares reste confiant. Il y a quelques jours, il apportait des précisions sur l’intérêt de São Paulo sur Darío Benedetto. Au micro de Ge.Globo, il n’a pas caché sa volonté d’attirer l’Argentin.

« São Paulo a eu une conversation avec Calleri et avec l’Olympique, mais ce n’est pas acquis, comme le disent les médias. Des détails manquent. Il a un intérêt, il a de bonnes conversations entre Sao Paulo et l’Olympique. Les choses avancent. São Paulo est aujourd’hui très responsable, dans le sens où tout doit être réalisé dans le cadre d’un budget et d’une réalité. » Julio Casares – Source : Ge.Globo (21/07/2021)