Konrad de la Fuente s’est engagé ce mardi sous les couleurs de l’Olympique de Marseille. L’ailier devient le premier américain à porter le maillot olympien. Une arrivée qui aurait des conséquences sur le transfert d’une cible de Jorge Sampaoli, Cristian Pavon.

La presse argentine a évoqué à multiples reprises, un intérêt de l’OM pour Cristian Pavon ( 25 ans). Jorge Sampaoli, l’ancien sélectionneur de l’Argentine, lui avait offert ses premières capes au Mondial 2018 en Russie. Prêté à Los Angeles la saison dernière, il est de retour dans son club, Boca Juniors, qui souhaiterait se débarrasser de lui. Mais il semblerait, que l’OM n’aille pas au bout, et abandonne le dossier après l’arrivée de Konrad de la Fuente, lui aussi ailier, d’après les informations de Mundo Boca Radio/TV.

Konrad s’engage 4 ans avec l’OM

Arrivé en provenance du FC Barcelone, Konrad de la Fuente est la première recrue estivale du mercato. Le Brésilien Gerson devrait être le suivant dans les prochains jours. Il s’engage quatre ans avec l’Olympique de Marseille, et devient le premier Américain à porter le maillot marseillais.

𝗞𝗼𝗻𝗿𝗮𝗱 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗙𝘂𝗲𝗻𝘁𝗲 a paraphé aujourd’hui un contrat de 4️⃣ ans avec 𝗹’𝗢𝗹𝘆𝗺𝗽𝗶𝗾𝘂𝗲 𝗱𝗲 𝗠𝗮𝗿𝘀𝗲𝗶𝗹𝗹𝗲 🔵⚪️ Plus d’infos👉 https://t.co/c5NJc5PQJ4 pic.twitter.com/xL7bWrp37p — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) June 29, 2021

Au début du mois de juin, le journaliste de AS Andrés Onrubia Ramos était catégorique. L’Olympique de Marseille ne se serait renseigné ni sur Pavon, ni sur Coutinho. En effet, pour le joueur de Boca Juniors, il ne s’agirait que de simples spéculations. D’après lui, il n’y a pas d’intérêt olympien « pour l’instant » pour l’ailier argentin. Un échange avec Benedetto avait déjà été démenti par l’entourage de l’attaquant marseillais. Pour autant, un retour à Boca de Pipa n’est pas à écarter…

ÇA NE ME SURPRENDRAIT PAS QUE BENEDETTO REVIENNE À BOCA

Pour le spécialiste du football sud américain Pierre Gerbeaud, Dario Benedetto pourrait préférer un retour en Argentine et à Boca Junior où il se sentait très bien.

« Il y aurait une offre de Boca Junior pour un échange avec Benedetto pour Villa. Ça me semble crédible parce que depuis Martin Palermo, il y a le fantasme du numéro 9 à Boca, un peu comme à l’OM avec le Grantatakan. Chaque mercato, ils annoncent un numéro 9 différent. On a parlé de Paulo Guerreiro, de Cavani… A chaque fois il y a un nom d’un international qui revient. Ça ne me surprendrait pas que Benedetto revienne à Boca. Je pense que ça lui ferait du bien, il a sûrement envie de rentrer à la maison » Pierre Gerbeaud – Source : Football Club de Marseille (04/05/21)