Mercato OM : L’OM prêt à doubler Lyon sur ce buteur chilien ?

Comme annoncé il y a quelques jours par CalcioMercato, l’OM serait intéressé par Ben Brereton Diaz, mais ne serait pas les seuls prétendants aujourd’hui en plus de Francfort, Lyon et Marseille, c’est la Salernitana qui se lance dans la course selon il Corriere dello Sport.

Si les deux clubs français semblent être les plus intéressés par la piste menant au chilien, la présence de Francfort et de la Salernitana risque de faire monter les enchères. L’attaquant de Blackburn, auteur de 22 buts en 38 rencontres, plairait énormément à Jorge Sampaoli qui serait prêt à doubler Lyon dans ce dossier. Mais il faudra d’abord dégraisser, en effet l’OM dispose déjà de trois attaquants avec Milik, Bakambu et Dieng, voire quatre avec le jeune Ruiz qui revient de son prêt au Pays-Bas. Pour Lyon, qui vient de recruter Alexandre Lacazette, le problème est le même, il faudra vendre avant de chercher un nouvel attaquant.

Brereton s’est fait remarquer !

Un chèque de 15M€ devrait permettre de recruter Brereton Diaz selon la presse britannique. Une somme quand même importante pour le joueur de 23 ans qui dépendra des ventes et des départs à ce poste. Et une participation en Ligue des Champions pourrait être vu d’un bon œil à quelques mois de la Coupe du Monde pour l’international chilien.