Mercato OM : L’OM prêt à résilier le contrat d’un gros salaire ?

En situation d’échec à Marseille, Konstantinos Mitroglou n’entre pas dans les plans du club. En conséquence, son contrat pourrait être résilié !

Récemment revenu à l’OM après 2 prêts non concluants à Galatasaray et au PSV Eindhoven, « Kostas » Mitroglou ne fait pas parti des plans d’André Villas-Boas. Le joueur s’entraine en ce moment seul à la Commanderie et n’est pas parti en stage avec le reste du groupe au Portugal. Une situation compliquée pour le Grec, qui dispose de l’un des plus gros salaires de l’effectif.

Une solution radicale ?

Des proches du joueur ont assuré à France Football que Mitroglou n’avait suscité aucun intérêt d’autres équipes. Face à cette impasse, Foot Mercato annonce que le club envisage un scénario radical : une rupture de contrat à l’amiable ! En effet, afin de faire des économies, l’OM préférerait négocier une somme à verser en une fois, que régler dans la totalité l’imposant salaire de Mitroglou (4M€ Brut). Cette option sera mise sur la table si le Grec ne trouve pas un autre challenge ailleurs. Acheté 15 millions d’euros à Benfica (+50% à la revente), le Grec n’a jamais réussi à s’adapter à l’OM. Il sera l’un des premiers dossiers chauds pour le nouveau « Head Of Football », Pablo Longoria.