Mercato OM : Longoira a bien pris contact avec l’entourage de ce joueur de Ligue 1 !

L’Olympique de Marseille a longtemps cherché un latéral droit pour remplacer Bouna Sarr. Pablo Longoria a un temps songer à celui du FC Metz, Fabien Centonze.

Lors du mercato estival, Bouna Sarr a quitté l’Olympique de Marseille pour rejoindre le Bayern Munich. Un départ surprise qui a mis la direction dans l’embarras pour lui trouver un remplaçant.

j’ai dit à mon agent de ne venir me voir que si c’était vraiment concret

Face à la nécessiter de recruter un latéral droit, les dirigeants marseillais ont contacté plusieurs joueurs et notamment Fabien Centonze qui évolue au FC Metz. Le défenseur s’est exprimé à ce sujet au micro de Canal +.

« Marseille s’est intéressé à moi, ils sont entrés en contact avec mon agent. Mais j’ai dit à mon agent de ne venir me voir que si c’était vraiment concret, je ne voulais pas que ça me travaille. Je ne veux pas rentrer dans tout cela s’il n’y a pas de concret. Et il n’y a pas eu d’offre concrète. (…) Bien sûr, c’est flatteur. C’est quand même une grosse écurie, un des plus grands clubs de France. J’étais fier qu’un club comme l’OM s’intéresse à moi. » Fabien Centonze – Source : Canal +

SUPPORTER DU PSG?

Dans cette même interview, le Messin affirme qu’il supportait le PSG étant enfant et qu’il recevait toujours l’ensemble du club de la Capital en cadeau de Noël. Pas sûr que les supporters de l’OM apprécient cela s’il venait à signer à Marseille un jour.