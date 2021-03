Mercato OM : Longoria a aussi tenté sa chance avec un autre coach argentin ?

Suite au départ d’André Villas-Boas juste après la clôture du mercato hivernal, Nasser Larguet a assuré l’intérim. Pablo Longoria a convaincu Jorge Sampaoli de rejoindre Marseille, le nouveau président aurait sondé d’autres entraineurs dont un autre argentin…

Pablo Longoria, alors directeur sportif, avait sondé plusieurs entraineurs étrangers. Les noms de Lucien Favre et Maurizio Sarri ont été évoqués. Mais selon AS, Pablo Longoria aurait aussi tenté sa chance avec Marcelo Gallardo. Le technicien argentin aurait cependant refusé l’offre pour rester à River Plate.

Dans un entretien accordé à la Cadena Ser, Pablo Longoria avait expliqué son choix d’enrôler Jorge Sampaoli.

La personnalité de Sampaoli est totalement liée à celle de Marseille et de l’OM

« Il a eu un grand impact à Séville pour sa première en Europe. Ensuite à Santos ou à l’Atlético Mineiro, il a toujours su changer la dynamique de ses clubs. Mais surtout, pendant toutes les conversations que j’ai eues avec lui, sa personnalité est totalement liée à celle de Marseille et de l’OM. Ses valeurs footballistiques sont les mêmes que celles sur lesquelles le club doit se baser. Mais c’est une décision collective. C’est une personne qui pourrait parfaitement être née ici. Il incarne toutes les valeurs de la ville et du club. Pour moi, Marseille ressemble à trois villes : Naples, Buenos Aires et Montevideo, surtout les deux dernières, car c’est le port d’arrivée de beaucoup de nationalités ». Pablo Longoria – source : Cadena Ser (23/03/2021)