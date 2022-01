Mercato OM : Longoria a de la concurrence en Ligue 1 et à l’étranger pour Gigot?

Défenseur français qui évolue au Spartak Moscou, Samuel Gigot ne serait pas pisté que par l’Olympique de Marseille… Une lourde concurrence serait présente dans ce dossier !

Depuis plusieurs semaines, le nom de Samuel Gigot est cité parmi les pistes de l’Olympique de Marseille. A la recherche de joueurs pour renforcer l’effectif, Pablo Longoria aurait coché le nom de Samuel Gigot…

Des clubs de Ligue 1 et Belges sont sur le coup

Seulement voilà, d’autres clubs se seraient penché sur son dossier, à commencer par le Stade Rennais, le LOSC mais aussi Lyon. Le natif d’Arles ne manque pas de prétendant avec sa situation contractuelle très intéressante : il est en fin de contrat en juin prochain, à 28 ans.

A LIRE AUSSI : Mercato OM : Bakambu arrive ! On connait quelques détails…

Les Belges d’Antwerp et de La Gantoise se sont aussi intéressés à son profil… Une grosse concurrence dans ce dossier qui entrerait pourtant parfaitement dans ce que recherchent Sampaoli et Pablo Longoria.

Un défenseur central/latéral et un latéral offensif, priorités de Sampaoli

En conférence de presse, Jorge Sampaoli a affirmé qu’il souhaitait se renforcer mais plutôt sur le côté gauche pour épauler Luan Peres. Très polyvalent, Daniel Wass peut remplir plusieurs rôles mais semble avoir une préférence à droite et au milieu de terrain.

« Nous l’avons déjà commenté avant la situation du club. Le club est dans une situation économique difficile qui complique l’arrivée de joueurs qui serait nécessaire. Le départ de Jordan nous permet l’arrivée d’un nouveau joueur. Il n’a pas beaucoup joué avec nous. Le club est dans une restructuration. Et on doit alléger un salaire pour recruter un autre joueur. On a beaucoup parlé du mercato d’hiver et en juin avec Longoria et McCourt. On dépend aussi des ventes. Selon nous, nous avons besoin de trois ou quatre joueurs de plus pour avoir un effectif complet. (…) Nous cherchons un joueur avec un profil d’axial capable de jouer sur le côté gauche mais aussi le profil d’un latéral plus offensif. On s’est posé cette question. On a besoin de ces deux profils, on va chercher la meilleure possibilité. C’est un mercato difficile. Il nous faut quelques joueurs pour clore un effectif un peu juste. On cherche un joueur aguerri qui vienne aussi donner la possibilité à Luan Peres parce qu’il a beaucoup joué. » Jorge Sampaoli – source : Conférence de presse (06/01/2022)