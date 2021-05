Mercato OM : Longoria a définitivement tranché pour ces deux gros flops?

Alors qu’un doute persistait sur l’avenir de Mickaël Cuisance, personne n’imaginait qu’Olivier n’allait rester à l’Olympique de Marseille… Les deux milieux de terrain devraient quitter le club.

Ce mercredi, le journal La Provence a fait une revue d’effectif avec les joueurs qui vont rester ou non à l’Olympique de Marseille. En difficulté depuis plusieurs semaines maintenant, Olivier Ntcham et Mickaël Cuisance ne devraient pas être conservés par Pablo Longoria.

Jorge Sampaoli ne compte pas sur lui

Pour le joueur qui appartient au Celtic, il est arrivé dans un contexte bien particulier et n’a jamais réussi à convaincre ses coachs… Avec Sampaoli, il a totalement disparu des radars et n’entre même plus en fin de match depuis sa parte de balle fatale face à Montpellier qui a permis à Laborde d’égaliser dans le temps additionnel.

« C’est peut-être le premier raté de Pablo Longoria. Arrivé en prêt avec option d’achat du Celtic Glasgow, contre l’avis d’André Villas-Boas, l’international espoir n’a convaincu aucun des deux entraîneurs qui ont succédé au Portugais. Jorge Sampaoli ne compte pas sur lui et l’OM ne lèvera pas l’option d’achat (5 à 6 millions d’euros). » Source : La Provence (12/05/21) L’OM ne lèvera pas l’option d’achat de 18 millions d’euros D’abord décevant sous les ordres d’André Villas-Boas, Mickaël Cuisance a eu un peu plus sa chance avec Jorge Sampaoli. Le milieu français entrait en fin de match et a été décisif à plusieurs reprises avec son coéquipier Luis Henrique. Si ces dernières semaines, le doute persistait concernant une levée de son option d’achat, il semblerait que Pablo Longoria soit fixé.

« À Nancy, au Borussia Mönchengladbach et même lors de ses rares apparitions au Bayern Munich, l’Alsacien laissait quelques belles promesses. Qui n’ont jamais été tenues, tant ses apparitions sous le maillot olympien ont été laborieuses. L’OM ne lèvera pas l’option d’achat de 18 millions d’euros et Cuisance retournera en Bavière. » Source : La Provence (12/05/21)