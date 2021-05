Mercato OM: Un club espagnol bel et bien intéressé par Germain !

Alors qu’il a annoncé son départ de l’Olympique de Marseille il y a seulement quelques semaines, Valère Germain multiplient les touches, un peu partout en Europe. Si des clubs comme l’AC Milan et Sassuolo seraient dans la course, le Celta Vigo ferait également partie des intéressés.

Clap de fin pour Valère Germain à Marseille à la fin de la saison. Le Marseillais quittera le club de sa ville en étant libre de tout contrat. L’ancien joueur de l’AS Monaco sera donc libre de s’engager avec le club qu’il souhaite. Germain avait annoncé la fin de son aventure olympienne au micro de Canal+.

« Il y a peut-être un léger regret sur cette période marseillaise où je n’ai jamais vraiment joué dans mon système préférentiel. Maintenant, l’OM marche bien aujourd’hui donc il n’y a aucun intérêt pour le coach de changer de système. Je le comprends très bien et tant que l’OM gagne, c’est le plus important. Après, c’est vrai qu’avec Arek, on s’entend bien en dehors du terrain, on n’a pas eu la chance de jouer ensemble mis à part à Lens où on avait fait une belle première période et finalement, on avait fait match nul. C’est le foot, c’est comme ça. Je souhaite qu’on finisse cinquième cette saison » Valère Germain – Source: Canal+ (24/04/2021)

Le celta vigo veut germain !

Alors que l’identité de plusieurs clubs intéressés par Germain sont connus, comme l’AC Milan notamment, un club espagnol souhaite bel et bien enrôler l’attaquant marseillais. En effet, comme nous l’apprend La Provence, le Celta Vigo souhaiterait recruter le numéro 28 olympien cet été. Il viendrait renforcer le secteur offensif du 8e de Liga et pourrait évoluer avec Iago Aspas dans un système à deux attaquants qu’il affectionne beaucoup.