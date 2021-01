Mercato OM : Longoria a discuté avec un jeune ailier ?

L’OM n’a pas de gros moyens financiers lors de ce mercato et surement aussi pour celui de juin prochain. Mais Pablo Longoria a des idées et multiplie les pistes, il aurait entamé des discussions avec un jeune ailier qui sera libre dans 6 mois…

Quand on n’a pas d’argent il faut avoir des idées. A priori Pablo Longoria n’en manque pas et aurait mis en place tout un éventail de possibilités pour recruter à moindre coût. Le directeur sportif serait à l’affût de prêt avec OA mais aussi de joueurs bientôt libres Le nom du jeune ailier de Leicester Demarai Gray a été évoqué à plusieurs reprises ces derniers jours. Le joueur de 24 ans dispose d’un contrat qui se termine en juin prochain et peut donc déjà négocier avec un autre club. Cela serait bien le cas avec l’OM…

Gray pour l’après Thauvin ?

Selon l’Équipe de ce vendredi, Pablo Longoria aurait rencontré Demarai Gray. Il lui aurait même récemment montré sur sa tablette « son nombre de courses à haute intensité depuis 2015, » Le jeune « Head Of Football » est un adepte des chiffres et compile donc bon nombre d’informations sur un large panel de cibles. Reste à savoir si l’OM va maintenant réussir à concrétiser les dossiers en cours…