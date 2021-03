Mercato OM : Longoria a enfin réussi à se débarrasser de ce gros flop au salaire énorme?

Pablo Longoria a réussi l’exploit de se débarrasser de Kevin Strootman l’hiver dernier. Le Néerlandais, actuellement en prêt au Genoa, pourrait rester en Serie A !

L’Olympique de Marseille a commis beaucoup d’erreurs lors des premiers mercato sous l’ère Jacques-Henri Eyraud / Rudi Garcia. L’un d’entre eux est notamment le recrutement de Kevin Strootman, acheté pour 25 millions d’euros à l’AS Roma.

Le Néerlandais n’a pas donné entière satisfaction sur le terrain. Son salaire a notamment fait du bruit au début de son aventure à l’Olympique de Marseille. Il en fait toujours car, malgré le fait qu’il soit prêté au Genoa, la direction marseillaise continue d’en payer une partie.

Heureusement, selon le très bien informé Nicolò Schira, le Genoa discute actuellement avec Pablo Longoria pour garder Strootman à la fin de son prêt. Pas encore de sommes évoqués mais le Néerlandais va devoir faire un effort financier. Son salaire est trop élevé pour le président Preziosi.

#Genoa have opened talks to sign Kevin #Strootman on a permanent deal from #OlympiqueMarseille. The dutch midfielder is on loan without option to buy, but President #Preziosi wants to confirm him, even if his salary is too high (€3M/year until 2023). #transfers #OM #TeamOM

— Nicolò Schira (@NicoSchira) March 28, 2021