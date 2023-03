L’OM a bien du mal à faire sortir des jeunes de son centre de formation d’autant que le club a énormément misé sur la post formation. C’est le cas avec le jeune buteur camerounais François-Régis Mughe, auteur de l’égalisation mercredi en Coupe de France.

Le jeune attaquant de 18 ans a été recruté l’été dernier en provenance de l’école de Football des brasseries du Cameroun. Le directeur de l’académie, Jean-Flaubert Nono s’est confié à l’Equipe après le but de son protégé. Il revient sur son transfert à l’OM.

A lire : OM : Où est passé Guendouzi ?

Mughe avait tapé dans l’œil de plusieurs recruteurs

« J’ai vu à son coup d’œil et à sa prise d’information avant sa frappe que ce n’est pas un coup de chance. Il l’a fait exprès. Au pays, il était considéré comme un des leaders de la génération 2004, un des deux cracks. C’est un joueur de couloir à fort potentiel qui peut jouer à droite ou à gauche, je le trouve d’ailleurs bien plus fort à gauche. Il peut aussi évoluer comme deuxième attaquant derrière une pointe. Il a des qualités de dribble et de vitesse, notamment en reprise d’accélération, très intéressantes. Il avait tapé dans l’œil de plusieurs recruteurs. C’est sympa ce qui lui arrive. L’effectif n’étant pas pléthorique à l’OM, on pouvait espérer qu’il ait un peu de temps de jeu. Marquer devant 64 000 spectateurs, ça va lui donner de la confiance. J’espère que le public marseillais apprendra à le connaître et à l’apprécier. » Jean-Flaubert Nono – source : L’Equipe (02/03/2023)