Mercato OM : Longoria a fixé le prix pour Luis Suarez ?

Arrivé à l’OM en juillet 2022 pour 10 millions d’euros, Luis Suarez avait fait sensation dès la première journée de Ligue 1 en inscrivant un doublé face à Reims. Au fil des matchs, le colombien n’a pas pu s’imposer dans le système d’Igor Tudor et est sur le départ cet hiver.

Manque d’expérience, manque de technique et surtout, manque de liquidités… Les raisons du départ de Luis Suarez sont nombreuses.

L’attaquant de 24 ans a joué 403 minutes cette saison : il ne dispose plus de la confiance d’Igor Tudor et est resté sur le banc lors des cinq derniers matchs de l’OM.

Ancien joueur de Grenade, le colombien aurait des pistes en Liga puisque Cadix, le Real Valladolid et Elche seraient dans la course pour s’attacher ses services selon des informations d’Estadio Deportivo.

Longoria veut 10M€ pour Suarez ?

Après la blessure d’Amine Harit et le départ de Gerson, Pablo Longoria n’a pas caché ses ambitions de recruter cet hiver. Avec la levée de l’option d’achat de la Juventus pour Milik qui devrait déjà rapporter quelques millions à l’OM, le board marseillais espère obtenir 10 millions d’euros pour Luis Suarez, soit le même prix payé pour son arrivée au club.

« On doit se poser des questions sur les joueurs qui jouent moins. Ce sont deux cas similaires. On doit tenir cela en considération alors qu’on ne jouera plus en Europe. La Coupe de France est devenue une priorité pour nous. Le temps de jeu pour certains va être encore plus réduit. On doit se poser les bonnes réflexions, on va avoir le temps. On a investi sur ces joueurs, on va discuter des cas individuels. On doit créer de la valeur. Le retour de Bamba Dieng a mis plus en difficulté Luis Suarez » Pablo Longoria – Conférence de presse

