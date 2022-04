Mercato : Le fils de Zidane rêve de l’OM !

Actuellement gardien au Rayo Vallecano, Luca Zidane a expliqué dans une interview au JDD qu’il rêvait d’évoluer un jour du côté de l’OM.

Natif de Marseille, Zinédine Zidane n’a jamais évolué à l’OM tout au long de sa carrière. Pourtant, son cadet Luca Zidane a clairement fait savoir qu’il rêvait un jour de porter la tunique bleu et blanc. Actuel gardien du Rayo Vallecano, il n’a disputé que 12 matchs cette saison.

L’OM, c’est un club historique, donc oui ça fait rêver – Luca Zidane

Dans une interview accordée au Journal du Dimanche, le gardien de but a expliqué qu’il rêvait d’évoluer dans le club de la ville où il est né. Depuis le début de sa carrière, il n’a connu que l’Espagne et aimerait donc évoluer en France et plus particulièrement à Marseille :

« Je suis né à Marseille. L’OM, c’est un club historique, soutenu par un public incroyable, donc, oui, ça fait rêver. Prolonger au Rayo ou tenter ma chance ailleurs ? Je ne connais pas encore la position du club. De mon côté, l’avenir sera décidé entre juin et juillet. Je ne ferme aucune porte. Ma priorité, c’est d’enchainer les matchs. Il me faut une année complète pour monter la meilleure version de moi-même. Je sais que je suis sur la bonne voie. J’ai envie de découvrir la France, ce serait spécial car j’y suis né. Dans la famille, on se sent français. Il y a eu des contacts dans le passé, pas encore cette saison. Peut-être que le monde du foot espagnol me connaît mieux. En France, je suis avant tout le fils de Zinédine Zidane. On ne m’a vu jouer qu’en sélections de jeunes. » Luca Zidane – Source : Journal du Dimanche

Je suis devenu un mec du 13 maintenant. On verra, il y aura des discussions intenses je pense cet été — Saliba

Dans l’émission le Vestiaire diffusée sur RMC lundi dernier, l’international français a affirmé qu’il se sentait marseillais… Alors qu’il est originaire de la région parisienne, c’est un nouveau message envoyé à Pablo Longoria pour le convaincre de le conserver ? Il faudra débourser une grosse somme pour le président olympien…

« Je suis devenu un mec du 13 maintenant. On verra, il y aura des discussions intenses je pense cet été, le foot ça change beaucoup. On sait jamais, il me reste deux mois il faut déjà que je prouve qu’il faut me garder, ça peut vite tourner au vinaigre. Marseille c’est incroyable. C’est pour ça, comme je suis prêté qu’une année, chaque match à domicile je profite comme si c’était le dernier parce que je ne suis pas sûr de retrouver une ambiance comme celle-ci ailleurs, donc j’en profite au cas où je ne revienne pas ici » William Saliba – Source : Le Vestiaire RMC (09/04/22)