Mercato OM : Longoria a refusé cet attaquant de Premier League ?

L’Olympique de Marseille s’est qualifié pour les 16es de finale de Coupe de France en s’imposant 0-1 à Metz face à Thionville grâce à une réalisation de Pierre-Emerick Aubameyang (62e). Côté mercato, Jean Onana est arrivé en prêt, l’OM aurait refusé un attaquant de Premier League…

En effet, selon TeaTALK, « Anthony Martial et son entourage auraient tenu une réunion de transfert avec les responsables de Fenerbahce cette semaine pour tenter de finaliser son départ de Man United. L’attaquant a déjà été refusé par le club français de Marseille. » L’attaquant français de 28 ans sera libre en juin prochain même s’il dispose d’une année de plus en option. Martial, formé à Lyon, a participé à 13 matches de Premier League cette saison pour un seul but marqué en championnat. Pour rappel, United avait déboursé 60M€ en 2015 pour le faire venir de Monaco…

