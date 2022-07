Mercato OM : Longoria a tenté de recruter Ndombélé ?

Longoria qui recherche toujours un milieu de terrain, serait intéressé par Tanguy Ndombélé, selon le journaliste de The Athletic’s, Jack Pitt-Brooke.

Après le départ de Kamara, l’OM n’a toujours pas remplacé numériquement le minot marseillais et se serait positionné pour récupérer Tanguy Ndombélé. Après l’échec du dossier Witsel et la lenteur dans les négociations pour Veretout, c’est donc une nouvelle piste au milieu de terrain qui est énoncée. Le joueur de Tottenham voudrait quitter le club londonien où il serait devenu indésirable mais son salaire et son prix rend son départ compliqué.

L’international français (7 sélections) est évalué à 30M€ par Transfermakt et il lui reste 2 ans de contrat chez les Spurs. De retour de son prêt à Lyon, Antonio Conte ne compterait pas sur lui. Et si l’OM semble intéressé par le joueur de 25ans, un accord semble encore très loin étant donné les difficultés financières du club phocéen qui doit maintenant dégraisser un maximum afin de respecter son budget.