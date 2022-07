Mercato OM : Longoria a tranché pour les ventes? 4 joueurs ciblés !

D’après les informations du journal L’Equipe, l’Olympique de Marseille aurait bien coché le nom de 4 joueurs. Longoria voudrait voir partir Caleta-Car, Strootman, Luis Henrique et Alvaro.

Ce mardi le journal L’Equipe annonçait que Steve Mandanda allait quitter l’Olympique de Marseille et qu’il rejoindrait le Stade Rennais… Ce mercredi, le quotidien sportif va plus loin et évoque les autres départs prévus dans l’effectif marseillais.

Depuis quelques semaines, même avant le départ de Jorge Sampaoli et l’arrivée d’Igor Tudor, Pablo Longoria aurait ciblé les joueurs qu’il ne veut plus conserver dans son effectif. En conférence de presse, il a prévenu ceux à qui il restait une seule année de contrat.

Aucun joueur en fin de contrat ne devra rester dans l’effectif de manière intentionnelle– Longoria

« Cette saison, aucun joueur en fin de contrat ne devra rester dans l’effectif de manière intentionnelle. » Pablo Longoria— Source: Conférence de presse (01/07/22)

Caleta-Car la grosse valeur marchande, Alvaro libéré?

Cela concerne notamment Duje Caleta-Car qui termine son contrat en 2023 et qui ne semble pas vouloir prolonger. Pour Pablo Longoria, son départ est inéluctable. Pour L’Equipe, le président ne veut carrément plus du défenseur croate dans son club.

Toujours en défense, Alvaro Gonzalez devrait également quitter le club malgré le départ de Jorge Sampaoli. L’Espagnol devrait être libéré. Sa situation ne devrait pas être améliorée à l’Olympique de Marseille puisque la discorde a eu lieu avec le club.

« Comme tout changement de coach, il a aussi des changements dans les ambitions des joueurs. Ils vont essayer de gagner la confiance du nouvel entraîneur, c’est la loi n°1 du football. Pour Alvaro, la situation est identique dans la mesure où sa situation de la saison dernière est liée au club, non à l’entraîneur, et on l’assume » Pablo Longoria – Source : Conférence de presse (05/07/22)

Strootman et Luis Henrique vers le départ

Maintenant deux dossiers brulants pour cet hiver : Luis Henrique et Kevin Strootman. Le premier est pisté par plusieurs clubs et devait rejoindre Flamengo en prêt. UOL Esporte affirme cependant que le club brésilien se retire des négociations après un désaccord.

Concernant Strootman, la possibilité de le laisser partir libre n’est pas à écarter… Il devrait dans tous les cas quitter le club cet été, en prêt ou encore mieux en transfert. La Serie A semble être toujours une option pour le Néerlandais.