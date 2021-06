Mercato OM : Longoria a trouvé un accord avec Guendouzi, ça avance avec Arsenal?

Dans le viseur de l’Olympique de Marseille, Mattéo Guendouzi aurait trouvé un accord avec Pablo Longoria pour un salaire. Il ne manquerait plus qu’un accord avec Arsenal !

Tout semble s’accélérer entre l’Olympique de Marseille et Guendouzi pour un transfert. Le milieu de terrain aurait trouvé un accord avec Pablo Longoria pour un salaire et une durée de contrat. Selon les informations de Fabrizio Romano, les négociations avec Arsenal avancent dans le bon sens.

OM are progressing in talks to sign Mattéo Guendouzi from Arsenal. Personal terms already agreed. 🇫🇷

Smith-Rowe will stay and he’s 100% signing a new contract – no doubt. ✍🏻

Aston Villa bid turned down, as @David_Ornstein reported.#AFC still negotiating to sell Xhaka to Roma. https://t.co/LV5vpXxfuH

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 16, 2021