Mercato OM : Longoria a trouvé un concurrent à Harit ?

Amine Harit a bien du mal à être régulier, même si ces derniers matches sont du même niveau que le collectif de l’OM. Si ce dernier pourrait voir son compatriote Ounahi venir le conccurencer, une recrue pourrait aussi débarquer dès le mois de janvier !

Même si l’OM devrait avoir des moyens limités cet hiver, le club devrait recruter en attaque. Entre méformes et départs à la CAN, plusieurs profils sont recherchés. Selon Footmercato, « l’actuel meilleur passeur des grands championnats européens Cameron Puertas plait beaucoup en Ligue1. L’OM, l’AS Monaco et le Stade Rennais suivent le milieu espagnol valorisé à 6 M€ par l’Union Saint Gilloise. » Ce milieu offensif axial de 25 ans est suisso-espagnol, il a fait toutes ses gammes en Suisse. Le joueur d’1m78 dispose d’un contrat avec l’Union Saint-Gilloise jusqu’en 2025, plus une année en option. Il a marqué 4 buts et délivré 14 passes décisives TCC depuis le début de la saison.

Dans l’émission Débat Foot Marseille de ce lundi, le journaliste Nordine Ali Said évoque notamment le niveau de l’attaquant de l’OM Amine Harit qui est passé une nouvelle fois à côté de son match contre Lens dimanche soir.