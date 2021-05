Mercato OM : Longoria a trouvé une solution pour Benedetto?

Pablo Longoria tenterait de trouver une porte de sortie intéressante à Dario Benedetto. L’international argentin serait prêt à retourner à Boca en échange avec un ailier du club !

Ces dernières semaines, le nom de Sebastian Villa est sorti comme l’un des pistes de l’Olympique de Marseille. Selon les informations d’un journaliste de TNTSportAR, le club envisage toujours un échange entre un joueur de Boca Junior et Dario Benedetto mais cela ne concernerait pas le Colombien.

BENEDETTO EN ECHANGE DE PAVON?

En effet, Matías Bustos Milla affirme que l’Olympique de Marseille apprécie plutôt le profil de Cristian Pavon. Ailier droit pouvant également évoluer à gauche, il est prêté au LA Galaxy en MLS par le club de Boca.

En échange, les Argentins espèrent récupérer Dario Benedetto qui a fait les beaux jours du club avant d’arriver en Europe. Barré par l’arrivée d’Arek Milik à l’OM, le numéro 9 n’a plus beaucoup de temps de jeu et pourrait envisager un départ dès cet été. Titulaire lors du dernier match à Metz, il n’a pas été très efficace.Plusieurs rumeurs et informations en provenance d’Espagne envoyaient plutôt Pipa à Elche qui s’est maintenu en Liga.

BOMBA de @MatiBustosMilla 💣💣 « Hoy en el Marcella tienen la idea de hablar con Boca, estan dispuestos a un TRUEQUE entre @PipaBenedetto por Pavon »#El9DeBoca 9️⃣💙💛💙 pic.twitter.com/TMZBvcW4vN — La12tuittera ⑫ (@La12tuittera) May 26, 2021

Ça ne me surprendrait pas que Benedetto revienne à Boca

Pour le spécialiste du football sud américain Pierre Gerbeaud, Dario Benedetto pourrait préférer un retour en Argentine et à Boca Junior où il se sentait très bien.

« Il y aurait une offre de Boca Junior pour un échange avec Benedetto pour Villa. Ça me semble crédible parce que depuis Martin Palermo, il y a le fantasme du numéro 9 à Boca, un peu comme à l’OM avec le Grantatakan. Chaque mercato, ils annoncent un numéro 9 différent. On a parlé de Paulo Guerreiro, de Cavani… A chaque fois il y a un nom d’un international qui revient. Ça ne me surprendrait pas que Benedetto revienne à Boca. Je pense que ça lui ferait du bien, il a sûrement envie de rentrer à la maison » Pierre Gerbeaud – Source : Football Club de Marseille (04/05/21)