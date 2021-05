OM : Bernard Tapie est de nouveau hospitalisé, les supporters apportent leur soutien !

Très affaibli par la maladie, Bernard Tapie l’ancien président de l’OM, n’a pas pu assister à son procès. Sur BFM TV, son fils Laurent informe que son père est de nouveau hospitalisé à cause de plusieurs tumeurs.

Bernard Tapie est très affaibli par son cancer depuis plusieurs années. Ce jeudi, son fils Laurent s’est exprimé sur le plateau de BFM TV. Il annonce que son père est de nouveau hospitalisé à cause de plusieurs tumeurs.

A LIRE AUSSI : La phrase de Tapie sur l’avenir de l’OM qui enflamme les supporters !

« Son état de santé est très préoccupant parce qu’il a des apparitions de nouvelles tumeurs depuis quelques jours. Les premières ont commencé il y a quelques semaines. Au moment où l’on se parle, il en a une au cerveau qui doit être soignée par radio-thérapie et il en a deux dans les reins qui doivent être soignées par cryogénie. Il en a dans l’abdomen et un peu partout de petite taille. Il a de la chimiothérapie, de l’immunothérapie. Il a subi une intervention chirurgicale il y a une quinzaine de jours parce qu’il avait des tumeurs sous la peau. Il en a partout. Les chances statistiques quand on en est à ce stade-là sont épouvantables. » Laurent Tapie – Source : BFM TV (27/05/21)

Laurent Tapie annonce que son père, Bernard Tapie, est hospitalisé pic.twitter.com/Ww3GgeTKL2 — BFMTV (@BFMTV) May 27, 2021

SON FILS LAURENT NE COMPREND PAS LA DECISION DE LA COUR

« Maintenant, c’est un homme qui est hors-norme et qui a toujours déjoué les statistiques. Ceux qui l’aiment et sa famille souhaitent que ce soit le cas encore cette fois-ci. Sur le fait de se battre, on sait qu’il est hors-norme. C’est la seule chose, par le mental. Maintenant, il n’y a pas de surhomme non plus. Quand on subit ça, on est extrêmement fatigué. C’est en ça que c’est encore plus incompréhensible et scandaleux que la Cour n’ait pas souhaité le report de son procès. »Laurent Tapie – Source : BFM TV (27/05/21)

LES SUPPORTERS APPORTENT LEUR SOUTIEN

Sur les réseaux sociaux, les supporters marseillais n’ont pas oublié l’ancien président de l’Olympique de Marseille, encore plus le lendemain de l’anniversaire de la victoire de 1993 en Ligue des Champions. Ils lui apportent leur soutien.

Nous avons une forte pensée pour Monsieur Bernard Tapie et sommes de tout coeur à ses côtés dans son combat contre la maladie tout comme face à l’acharnement des hyènes qu’il subit. Bernard, le peuple olympien vous aime et vous soutiendra éternellement.pic.twitter.com/CSb12LWgLo — OhaiMe-Passion.com (@ompassion) May 27, 2021

Grosse force à lui et sa famille @TapieStephane 🙏🏼 — Shavinz (@ShavinzCS) May 27, 2021

Et tout ça grâce a Bernard Tapie a qui on pense tres fort ainsi qu’à sa famille

Merci pour tout boss courage à vous — OuiMonBasilou⭐️ (@boli44eme) May 27, 2021