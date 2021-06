Mercato OM : Longoria a trouvé une solution pour Kevin Strootman?

Avec son salaire imposant et ses deux années de contrat restantes, Kevin Strootman a du mal à trouver un club pour la saison prochaine. L’OM discute avec le Genoa pour trouver une solution !

Dès son arrivée à l’Olympique de Marseille, Kevin Strootman a fait quelques bons matchs avant de perdre a place de titulaire. L’ancienne direction lui avait proposé un salaire très imposant, faisant de lui le joueur le mieux payé du club, mais sans le statut de titulaire et de patron qui va avec.

Après quelques mois sans être un élément fort d’André Villas-Boas, Pablo Longoria a envoyé le Néerlandais en Serie A, au Genoa où il a passé une seconde partie de saison satisfaisante. Le club italien n’est pas contre le fait de conserver Strootman mais il semble compliqué pour eux de boucler ce dossier.

A LIRE : Mercato OM : La somme (décevante) que l’AC Milan ne veut pas dépasser pour Kamara…

Selon les informations de Nicolo Schira, le milieu de terrain veut retourner dans le club italien. La direction du Genoa aurait démarré les discussions avec l’OM pour prolonger son prêt d’une saison. Avec encore une partie de son salaire pris en charge par les Marseille? En tout cas, le président Preziosi semble confiant dans ce dossier selon le journaliste italien.

Kevin #Strootman wants to return to #Genoa, which are in advanced talks with #OlympiqueMarseille to extend the loan for another season. Preziosi is confident to reach an agreement to close the deal. #transfers #OM

— Nicolò Schira (@NicoSchira) June 26, 2021