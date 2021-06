Mercato OM : La somme (décevante) que l’AC Milan ne veut pas dépasser pour Kamara…

L’Olympique de Marseille va devoir céder Boubacar Kamara dès cet été s’ils ne veulent pas le voir partir gratuitement l’an prochain. L’AC Milan voudrait jouer la montre et ne pas dépasser une somme bien décevante.

La saison XXL de Boubacar Kamara n’a pas échappé aux radars des grands clubs européens. Selon l’AFP, Chelsea serait entré dans la course pour obtenir le transfert du minot marseillais. D’autres écuries s’intéresserait à son profil et notamment en Serie A.

Après la Juventus qui a été cité en 2020, c’est l’AC Milan qui aimerait récupérer le milieu de terrain défensif… Mais une mauvaise nouvelle vient de tomber pour l’Olympique de Marseille. D’après le Corriere Dello Sport, la direction milanaise a fait une offre pour Boubacar Kamara.

L’AC MILAN VEUT JOUER LA MONTRE ET METTRE L’OM AU PIED DU MUR !

12 millions d’euros auraient été proposé afin de récupérer le minot. Une somme bien en dessous de ce qu’espèrent les dirigeants de l’OM… Mais avec le manque d’offres arrivées sur la table des Marseillais et le fait qu’il ne reste qu’un an de contrat à Kamara, les Milanais tentent de jouer la montre et de mettre l’OM au pied du mur dans ce dossier.

La possibilité de voir Kamara prolonger à Marseille paraît bien mince… Les discussions ne seraient pas allées bien loin. Il reste une possibilité de le voir continuer l’aventure à l’OM et de le voir partir libre à l’été 2022 ce qui serait une grande déception.

Peut-être que ça partira pour 32 MILLIONS… — Mohamed Bouhafsi

Dans un live Twitch à la fin du mois de mai sur la chaîne de Philousports, Mohamed Bouhafsi a donné quelques informations sur le probable transfert de Kamara. Le journaliste de RMC Sports ne voit pas le minot partir pour moins de 30 millions d’euros… Cela semble mal embarqué.

« J’avais donné un chiffre ces dernières semaines, j’avais dit que Kamara était valorisé par l’Olympique de Marseille à 40 millions, parce que l’OM aimerait en récupérer 40. Après, à combien il va partir, c’est différent. Le Stade Rennais valorise bien Camavinga à 100 millions tu me diras… L’OM en demande 40, peut-être que ça partira à 32 millions, 30 millions… Je pense que l’OM sera assez dur pour Kamara. » Mohamed Bouhafsi – Source: Twitch Philousports (27/05/2021)