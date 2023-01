Mercato OM : Longoria a une piste (pour son attaquant) en Ligue 1 ?

Le feuilleton Bamba Dieng devrait bien s’engager avec Lorient. Du coup Pablo Longoria doit recruter un attaquant, après l’éechec Moffi, le président olympien aurait une autre possibilité en Ligue 1…

En effet, selon FootMercato de nombreux clubs dont l’OM suivent de près Elye Wahi : « l’OM et d’autres clubs de haut de tableau de L1 gardent un œil sur l’international espoir tricolore de 20 ans, Montpellier n’envisage absolument pas de laisser filer son meilleur joueur dont la valeur est déjà estimée à plus de 30 M€. » D’autant que d’autres grosses écuries comme Arsenal et Tottenham sont très chauds sur ce dossier. Une option qui semble bien compliquée pour l’OM et Longoria…

Elye Wahi, une option pour l’OM ?

Info 🌊 : la pépite Elye Wahi fortement courtisé au #mercato

◾️ Arsenal le suit, Tottenham l’a supervisé

◾️ l’OM et de gros clubs de L1 toujours à l’affût

◾️ Wahi, dont la valeur est de 30 M€, ne veut pas partir cet hiver et Montpellier veut le garderhttps://t.co/0kvIRcbGhI — Sébastien Denis (@sebnonda) January 27, 2023



Ancien rédacteur en chef des Sports sur RMC, Mohamed Bouhafsi a toujours des liens dans le football. Ce dernier sort régulièrement des informations sur l’OM. il vient de confirmer le départ de Dieng mais aussi la probable arrivée de son remplaçant : « Derrière si ça avance bien c’est très bien aussi. Donc l’OM a trouvé son remplaçant ? Oui ! (…) Ils ont tout fait pour avoir Moffi mais l’attitude des agents a déçu Pablo Longoria donc là il a bougé rapidement et précisément sur d’autres pistes comme il sait faire. » Patience…

Derrière si ça avance bien c’est très bien aussi … — Mohamed Bouhafsi (@mohamedbouhafsi) January 27, 2023

Oui 😉… — Mohamed Bouhafsi (@mohamedbouhafsi) January 27, 2023

Non non ils ont tout fait pour l’avoir mais l’attitude des agents a déçu Pablo Longoria donc là il a bougé rapidement et précisément sur d’autres pistes comme il sait faire … — Mohamed Bouhafsi (@mohamedbouhafsi) January 27, 2023

L’attaquant de l’Olympique de Marseille devrait bien s’engager avec le FC Lorient dans les prochaines heures. Les dirigeants olympiens ont semble-t-il trouvé un accord financier avec leurs homologues bretons. Selon le journaliste Mohamed Bouhafsi le montant du transfert est de 8 millions d’euros plus 2 millions d’euros de bonus.

⚪️🔵🟠 Accord définitif entre l’#OM et #Lorient pour le transfert de Bamba #Dieng. 8+2M de bonus. L’attaquant est déjà à Lorient. — Mohamed Bouhafsi (@mohamedbouhafsi) January 27, 2023

Sur Twitter, le journaliste de La Provence Alexandre Jacquin évoquait hier soir qu’il n’y avait eu aucun problème lors de la visite médicale du joueur.

Il n’y a aucun problème à la visite médicale pour Bamba #Dieng à #Lorient. Mais il va rentrer à #Marseille car l’offre des Merlus est trop basse et ne correspond pas à ce que veulent les dirigeants de l’#OM. #MercatOM — Alexandre Jacquin (@AJac13) January 26, 2023

