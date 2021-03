Mercato OM : Longoria aborde plusieurs dossiers chauds dont les moyens financiers et Milik !

Frank McCourt et Pablo Longoria étaient en direct sur RMC ce mardi. Les deux hommes ont surtout manié la langue de bois, mais le nouveau président a quand même lâché quelques indications concernant le mercato.

Dans Top of the foot sur RMC, Pablo Longoria a évoqué le mercato à venir. Il a déjà clairement fait savoir qu’il ne devrait pas disposer de gros moyens. Il a aussi affirmé que l’OM avait le contrôle total du dossier Milik et qu’il ne désespérait pas de faire prolonger Jordan Amavi et Florian Thauvin…

Milik ? l’OM a le contrôle total ! — Longoria

« Je dis toujours que le propriétaire ne fait pas toujours des chèques. On doit être imaginatif, créatif. Ce n’est pas le meilleur moment avec le Covid et les droits TV. C’est notre responsabilité. Toutes les équipes changent au moins sept ou huit joueurs d’une saison à l’autre. Il y a des joueurs en prêts, en option d’achat. On va analyser et avoir beaucoup de discussions avec Jorge Sampaoli. (…) Milik ? C’est un montage économique très compliqué parce que c’est une opération qui n’a pas été facile et créative, mais l’OM a le contrôle total, sauf si nous rentrons sur des possibilités de retour à Naples qui sont pratiquement impossibles. Thauvin et Amavi ? On travaille depuis longtemps, on continue à travailler. Chaque cas est complètement différent, mais l’intention est toujours de continuer. Si j’ai l’espoir de les prolonger ? Oui ». Pablo Longoria – source : RMC (02/03/2021)