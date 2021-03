OM : Riolo pousse un gros coup de gueule contre ceux qui critiquent Sampaoli !

Sur RMC ce lundi soir après les premières annonces de Frank McCourt, Daniel Riolo a décidé de prendre la défense de Jorge Sampaoli, déjà critiqué avant sa prise de fonction.

Ce mardi Jorge Sampaoli est arrivé à Marseille. Obligé d’être à l’isolement durant sept jours, il n’a pas pu être accueilli par les supporters à l’aéroport.

tout le monde n’attend qu’une chose : qu’il se plante pour pouvoir le découper ! — RIOLO

Sur les antennes de RMC ce lundi soir, Daniel Riolo a tenu à prendre la défense du coach argentin, déjà critiqué par beaucoup dans les médias alors qu’il n’a même pas pris les rennes de l’équipe.

« Petite parenthèse sur l’arrivée de Sampaoli. Evidemment, je m’y attendais et je m’en délecte… J’ai entendu deux ou trois émissions et même sur notre antenne où on est prêts à se foutre de la gueule de Sampaoli. Un coup c’est les tatouages, un coup c’est parce qu’il gueule et l’autre fois c’est parce qu’il ne va rien apporter. La classique football français : l’entraîneur étranger qui est fort en gueule donc tout le monde n’attend qu’une chose : qu’il se plante pour pouvoir le découper ! Ajoutez à ça que c’est un enfant spirituel de Bielsa, cette grande famille du football français qui a tout gagné s’apprête déjà à le déglinguer ! » Daniel Riolo – Source : RMC (01/03/21)