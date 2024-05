Mercato OM : Longoria active son réseau en Serie A pour le prochain coach?

Le dossier de l’entraîneur est sur toutes les lèvres depuis plusieurs semaines à Marseille. Si plusieurs noms ont été évoqués dans les médias, une nouvelle piste a été activée par le président espagnol !

Qui sera le prochain entraîneur de l’Olympique de Marseille après le départ de Jean-Louis Gasset? C’est la question que tous les suiveurs et supporters du club se posent depuis plusieurs semaines maintenant. Ce lundi, le journaliste belge Sacha Tavolieri s’est exprimé à ce sujet sur son compte Twitter.

« Alors que les dossiers Paulo Fonseca & Sergio Conceiçao se compliquent, Pablo Longoria a ressorti ces dernières heures son réseau italien pour trouver une solution. Coup de fil et prises d’informations ont été faites auprès de Raffaele Palladino », a expliqué le journaliste avant d’ajouter que le coach de Monza n’est pas insensible à l’intérêt de l’OM.

Fonseca reste flou !

Alors que la priorité de l’OM est de faire signer Paulo Fonseca, la concurrence du Milan AC semble compliquer le dossier. Ce dernier a affirmé hier soir après le dernier match de la saison 2023/2024 qu’il n’avait pas encore pris sa décision. Pour rappel, Lille a finalement terminé 4e, synonyme de tour préliminaire de Ligue des Champions. Le coach portugais s’est exprimé en conférence de presse dans des propos rapporté par l’Equipe.

« Je pense aussi que tous les autres clubs derrière seraient contents de notre classement avec cette possibilité d’entrer en C1. La saison devra commencer avant les autres mais nous devons la voir comment une grande opportunité pour le club. L’organisation de présaison sera différente avec moi ou sans moi, on verra. (…) Je vais parler avec le président cette semaine. Et on verra. Vous avez votre décision ? Je ne comprends pas. (Rire). Aujourd’hui, mon Français n’est pas très bon. Je ne sais pas ce qui va se passer mais merci à vous aussi pour votre travail, le respect que nous avons eu ensemble. Ça a été un plaisir. C’est un au revoir ? Non, non ! Je veux vous saluer pour cette saison mais on verra bien. Je le dis, mon français aujourd’hui n’est pas bon. (Rire.) Allez, au revoir ! »