Mercato OM: Longoria annonce un chiffre bien plus bas pour Gerson…

Gerson est la première recrue de l’Olympique de Marseille de ce mercato estival qui s’annonce chargé. La première des onze recrues attendues par Longoria fait débat par rapport au prix de son transfert. Si les médias brésiliens annoncent 25 millions d’euros + bonus. Pablo Longoria aurait annoncé un prix bien plus bas aux supporters.

Le mercato marseillais sera très agité à Marseille. En effet, 14 joueurs sont amenés à quitter le club et, selon Pablo Longoria, 11 nouveaux joueurs devraient être recrutés cet été. Si la tâche semble complexe, d’autant plus que l’Euro et la Copa America pourraient ralentir les négociations entre les clubs et les joueurs, Pablo Longoria dispose de la confiance d’une bonne partie des Marseillais pour monter une belle équipe. Un premier joueur est d’ailleurs devenu marseillais en la personne de Gerson.

Gerson payé moins de 15 millions par l’OM ?

Lors de la rencontre entre Pablo Longoria, Frank McCourt et les supporters de l’OM, le président olympien aurait été interrogé par ces derniers sur le transfert de Gerson à l’Olympique de Marseille. Plusieurs prix ont été annoncé: certains annoncent 25 millions hors bonus, d’autres estiment la transaction à 20 millions d’euros mais le prix ne serait aucun de ces deux montants. En effet, Pablo Longoria aurait annoncé aux fans que le prix du transfert serait inférieur à 15 millions d’euros. Cependant, RMC confirme que la somme pourrait s’élever jusqu’à 20 millions en intégrant les bonus.