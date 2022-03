Mercato OM : « Longoria assume, je dis bravo! »

Pablo Longoria s’est dit responsable de la situation contractuelle de Bouba Kamara, il en assume pleinement sa responsabilité. Une honnêteté qui plait à notre consultant Jean-Charles de Bono…

L’avenir de Boubacar Kamara pose énormément de questions. En fin de contrat en juin prochain, le minot n’a toujours pas prolongé et s’apprête donc à quitter l‘Olympique de Marseille totalement libre, sans indemnité au club. Mais notre consultant y croit encore…

Longoria est encore en train de travailler sur ce dossier– JCDB

« Longoria assume, et franchement je dis bravo. Il récupère un dossier difficile, mais il est aussi un peu responsable, je lui dis bravo de reconnaitre cela. Par moment c’est difficile, et vous le dites, c’est vraiment une action de seigneur de la part du président de l’OM. Mais ça n’empêche pas qu’il est encore en train de travailler sur ce dossier, tout peut encore se passer. Longoria est là depuis deux ans, est ce qu’aujourd’hui Longoria ne peut pas faire changer la situation de Kamara ? » Jean-Charles de Bono— DFM (03/03/22)

On continue à avoir des conversations, on a proposé différentes possibilités — Longoria

« Kamara ? C’est ma responsabilité. Je suis au club depuis août 2020, j’assume mes responsabilités, spécialement avec la situation de Kamara. Jusqu’au bout, la dernière parole n’est pas dite. On continue à avoir des conversations, on a proposé différentes possibilités ». Pablo Longoria – source : RMC (01/03/2022)

🗣💬 « Sur la situation de Kamara, jusqu’aux dernières conversations, ce n’est pas fini. » ⚪🔵 Pablo Longoria veut rester optimiste concernant une prolongation de Boubacar Kamara. #RMClive pic.twitter.com/iuOIso8DFD — Rothen s’enflamme (@Rothensenflamme) March 1, 2022

Kamara, une nouvelle fois le meilleur olympien — Jean Charles De Bono

Plus qu’un soucis financier, son départ est inquiétant d’un point de vue sportif. Toujours le meilleur sur le terrain, il a une nouvelle fois été très solide ce dimanche à Troyes malgré un résultat très décevant. Pour notre consultant Jean-Charles De Bono, c’est lui qui est l’homme du match sur cette rencontre de Ligue 1 !

« Le Man of The Match? Moi je l’ai. Je dirais Kamara une nouvelle fois ! Je pense que si on n’a pas Kamara lors de ce match à Troyes, on ne fait pas ce match nul. Sincèrement, je trouve que le petit Kamara, aujourd’hui, est devenu indispensable dans cette équipe. Il ratisse énormément de ballons. C’est vrai que sur le but que l’OM prend, il se trouve au premier poteau entre le ballon et le gardien de but mais combien de situation il casse? Il coupe les centres… Il est là, il est bien présent, il est propre, il relance bien. Pour moi, ça a une nouvelle fois été le meilleur Olympien ! » Jean-Charles De Bono – Source : Débat Foot Marseille sur FCM